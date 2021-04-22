СК предъявил обвинения бывшему главе жилищного управления на Алтае

Бывшему начальнику Регионального жилищного управления в Алтайском крае предъявили обвинение по делу об обеспечении жильём детей-сирот. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и неисполнении решения суда.
По данным следствия, в 2020 году обвиняемый, имея в распоряжении лимиты бюджетных обязательств на общую сумму более 1,211 млрд рублей, обвиняемый распорядился проводить закупочные процедуры только в крупных населённых пунктах. В результате из запланированных 735 детей жильё получил только 401 человек.
Обвиняемый также проигнорировал решение суда в пользу детей-сирот, которые имели право на жильё, рассказали в СК.
Напомним, что в октябре 2020 года стало известно о том, что Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители заинтересовались деятельностью чиновников Регионального жилищного управления и регионального Минстроя по расселению детей-сирот.
Комментарии
Он не один. Все должны ответить. Зарплату вернуть. Бездельники.
при этом 68% выделенных средств мернули в федеральный бюджет
А фамилию И.О. написать слабо? Страна должна знать таких"героев". Можно и фото приложить.