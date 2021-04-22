Алтайского экс-депутата оштрафовали за призыв к участию в несогласованной акции

Хамовнический суд Москвы оштрафовал алтайского экс-депутата Госдумы Владимира Рыжкова за ретвит "Эха Москвы". Об этом сообщает "МБХ Медиа".
Согласно протоколу, Рыжков разместил в своем телеграм-канале "пост с призывом к участию в несогласованном мероприятии". По ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия) его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Напомним, что утром 21 апреля к Рыжкову подошёл участковый и попросил проехать в ОВД "Хамовники" из-за сигнала об административном правонарушении. Позднее бывший депутат Госдумы рассказал о причине своего задержания в Москве. По словам политика, его посчитали организатором несанкционированного митинга.
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