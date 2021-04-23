"Рядовая пятиэтажка". Барнаульский застройщик показал проект ЖК рядом с мэрией

Барнаульские архитекторы "разгромили" проект жилого комплекса на ул. Гоголя, на месте старой мебельной фабрики. Членам градсовета, прошедшего 22 апреля, не понравились ни архитектура дома, ни дворовая территория, ни планировки квартир. По мнению экспертов, проект слишком массивен для исторической части города, а жильцы из-за нехватки парковочных мест будут ставить автомобили напротив здания мэрии. Беспокоит комиссию и судьба соседнего аварийного дома (на пересечении ул. Гоголя и пр. Социалистического): его жильцы дошли до президента, чтобы добиться переселения. Однако девелопер сносить двухэтажку не торопится.

Каким спроектировали ЖК?

Дом на ул. Гоголя, 52, спроектирован П-образной формы. Вдоль ул. Гоголя и Короленко расположены шестиэтажные корпусы, а вдоль пр. Социалистического предполагается размещение десятиэтажной секции. Авторы проекта (компания "Графит") объясняют: сделать здание выше не позволили градостроительные ограничения.

"На участок распространяются высотные регламенты, связанные с охранной зоной объекта культурного наследия по улице Короленко, 63. Это купеческий особняк. В результате на секции на улицах Гоголя и Короленко действуют высотные ограничения в 22 метра, а для центральной части ЖК по проспекту Социалистическому – 36 метров", – отмечает архитектор компании "Графит" Сергей Черепанов.

В доме запроектировано 207 квартир (от "однушек" до четырёхкомнатных), которые рассчитаны на 352-х проживающих. Под двором дома располагается подземная автостоянка на 61 машино-место. Парковки также предусмотрены вдоль ул. Гоголя и Короленко, ещё десять мест – во дворе.

Члены градсовета порадовались, что застройщик (ООО "Верста", связано с компанией "Сибирия") не стал спорить с градостроительными нормами и "впихивать" на участок 16-этажную "свечку". Однако проект показался экспертам "сырым", и его отправили на доработку. И на то было несколько причин.

№ 1 – зелёные зоны

Авторы проекта посчитали, что на каждого жильца дома придётся 8,8 квадратного метра озеленения. По словам Сергея Черепанова, дворовую территорию дома засеют газоном, а парковки покроют экоплиткой (между швами плитки растёт газон, который не вытаптывается). Также проектировщики учли, что в квартале уже есть сквер (за Дворцом бракосочетания), в котором смогут прогуливаться жители будущего ЖК.

Однако главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников уверен: приведённые расчёты не верны, а аргументы авторов – спорны.

"Давайте по порядку. Парковки отсутствуют в перечне территорий, которые можно включать в площадь озеленения. Сквер, на которые вы ссылаетесь, – это территория общего пользования, она не входит в застраиваемый квартал. Эта территория принадлежит всему городу: и жителям Потока, и тем, кто проживает на улице Сергея Ускова. Вы на этот сквер претендовать не можете", – отмечает он.

Он предлагает авторам проекта пересчитать площадь озеленения на каждого жителя:

"Если вы не вкладываетесь в регламент, то должны получить разрешение на отклонение от регламента".

№ 2 – парковки

Размещение десяти парковочных мест во дворе дома также не понравилось членам градсовета: это не безопасно как для взрослых, так и для детей, которым через парковку придётся добираться до игровой площадки.

Архитектор Сергей Черепанов отмечает: застройщик рассматривает возможность отказаться от этих десяти мест.

"Почему пешеходы должны "встретиться" с автомобилями? Это дворовая территория, скорость движения в жилой зоне 20 км в час, это не улица, машины тут не "носятся". Парковки гостевые, не для постоянного хранения автомобилей. Возможно, машины будут запускать в течение дня, на ночь убирать. Но окончательное решение не принято", – подчёркивает докладчик.

По мнению экс-председателя комитета по строительству Алексея Боброва, даже с учётом спорных десяти машино-мест у ЖК недостаточно парковок. Но авторы проекта считают, что жильцы смогут размещать автомобили на ближайших стоянках.

"Это историческая и административная часть города, которая практически "вымирает" после 17:00. Проблема с парковками в вечернее время отсутствует", – говорит Сергей Черепанов.

Такой ответ не устраивает начальника городского комитета по строительству Антона Воробьёва:

"По всей видимости, будут ставить на парковке у администрации города, у Дворца бракосочетания. Вопрос нужно проработать", – предлагает он.

№ 3 – аварийное здание

Рядом с планируемым ЖК располагается аварийный двухэтажный дом (ул. Гоголя, 54), жильцы которого опасаются, что здание не выдержит начавшейся стройки, сообщает замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

Но если собственники квартир в доме готовы съехать, а здание отдать под снос, то владельцы коммерческих площадей (по данным городского справочника организаций "2ГИС", в доме находятся магазины "Мария-Ра" и "Мир инструментов") категорически отказываются покидать помещения.

"Несколько лет назад дом признали аварийным и подлежащим сносу. Это решение было обжаловано в суде и отменено. Межведомственная комиссия по признанию дома аварийным рассматривала его три или четыре раза. В итоге здание всё-таки признали аварийным и подлежащим реконструкции. Но собственники жилья хотят, чтобы их переселили и выплатили компенсации, а вот владельцы нежилых помещений намерены продолжать бизнес", – отмечает Фёдоров.

Жильцы дома в борьбе за свою правоту дошли даже до администрации президента, дополняет Антон Воробьёв.

"К нам поступило обращение из администрации президента, в котором нам указывают на необходимость рассмотреть обращение жителей, проживающих в этом доме. Там три квартиры, три семьи. В одной проживает ветеран Великой Отечественной войны, с ней дочь, пенсионерка 70 лет. Рассматривался вопрос о расселении дома?" – спрашивает Воробьёв.

Представитель застройщика Андрей Берёзкин объясняет: девелопер готов выкупить и расселить дом, но только если согласятся собственники коммерческих помещений.

"Там два объекта коммерческих. Если мы найдём понимание и договоримся с собственниками, проект, может быть, доработаем. Однако пока неизвестно, к чему мы придём. И учитывать этот дом в проекте не стоит", – говорит он.

№ 4 – архитектура ЖК

Авторы проекта утверждают, что вдохновились работами московских архитекторов. Но, по мнению членов градсовета, удачно использовать опыт столичных коллег у барнаульских специалистов не получилось.

"Я не согласен, что архитектура напоминает московскую. Это рядовая пятиэтажка. Обычные балконы, обычные формы окон. Мы ходим в Москве на экскурсии, чтобы посмотреть на архитектуру. Она аскетичная, но привлекательная. Я не вижу силуэта. Всё обычное, а хотелось бы изюминки", – отмечает исполнительный директор СОА "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин.

Архитектор Сергей Боженко считает, что проект не учитывает сложившуюся застройку в исторической части города, а десятиэтажная часть ЖК вообще смотрится инородно.

"Мы проектируем в историческом центре, и вдруг – включение десятиэтажного блока. Автор не смог вписать здание в контекст исторической застройки. Нужно внимательнее отнестись к архитектурному и цветовому решению фасадов и уходить от десятиэтажной вставки", – говорит Боженко.

По мнению депутата Барнаульской гордумы Евгения Носенко, проект ЖК на ул. Гоголя, 52, "сырой", "эскизный", и его ещё нужно дорабатывать. В результате проект отклонили и рекомендовали архитекторам и застройщикам учесть все замечания.

Что известно о площадке?

Участок на ул. Гоголя, 52, где располагалось здание старой мебельной фабрики, весной 2018 года купила компания "Сибирия". В 2019-м застройщик представил архитекторам градостроительного совета проект элитного дома в границах улиц Короленко, Гоголя и пр. Социалистического.

В ЖК спроектировали 158 квартир площадью от 60 до 120 квадратных метров, на цокольном этаже предусмотрели коммерческие помещения, рядом с ЖК – подземную парковку на 128 машино-мест.

В 2019 году девелопер начал демонтировать здание мебельной фабрики, но затем приостановил работы. В "Сибирии" объяснили: компании нужно подготовить проекты охранных зон трёх соседних памятников архитектуры (они показывают, на каком расстоянии от исторического здания можно строить новые объекты).

Но уже в 2020 году "Сибирия" объявила, что продаёт земельный участок на ул. Гоголя. За 70 соток собственник рассчитывал получить 120 млн рублей. Застройщики Барнаула сообщили amic.ru: компания предлагала крупным девелоперам ("Строительной перспективе", "Союзу", "Жилищной инициативе") купить эту площадку. Однако участок так никто и не приобрёл: девелоперы посчитали, что земля слишком дорогая, а ЖК, который можно на ней построить, получится слишком маленьким. В результате "Сибирия" сама решилась на возведение объекта.