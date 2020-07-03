"Теряют интерес". Барнаульские застройщики избавляются от участков с проектами

Строительные компании Барнаула распродают земельные участки, на которых планировали возведение многоквартирных домов. Эксперты говорят: часть застройщиков теряют интерес к проектам, потому что не видят для себя перспектив, другие не могут найти финансирование, а третьи уходят на рынки городов Сибири, Центральной России и Юга, где рассчитывают получить больше прибыли, чем в Барнауле.

Купил и отдал

Весной 2020 года компания "Вотэтодом" приступила к строительству 10-этажного панельного дома ул. Монтажников, 4. Застройщик работает по проектному финансированию и планирует сдать ЖК весной 2022 года. Но изначально работать на этой площадке должны была другая компания – "Строительная перспектива" Андрея Комякова.

Застройщик получил участок в аренду с аукциона в 2019 году и даже разработал проект панельного дома. Компания, которая специализируется на кирпичных домах, решила перейти на новую для себя технологию по двум причинам. Во-первых, в микрорайоне исторически сложилось панельное домостроение, во-вторых, застройщик искал альтернативу кирпичу. Девелопер поставил забор и завез дорожные плиты, однако в 2020 году отказался от стройки и переуступил право аренды другой компании.

"Пока я психологически не могу решиться на работу с панелями. Пытаемся оптимизировать, подстраховаться, чтобы себестоимость строительства была ниже, но в последний момент рука не поднимается. Компания "Вотэтодом" сама производит панели, ей эта технология близка, понятна, есть опыт строительства таких домов. Мы предложил забрать площадку, она согласились", – рассказывает Андрей Комяков.

"Строительная перспектива" также посчитала, что "погорячилась" с покупкой участка в Ленинском районе города. По словам ее руководителя, концентрация новостроек на окраине Барнаула высокая, и в любой момент могут возникнуть проблемы со спросом.

"Все упирается в устойчивость рынка жилья эконом-класса. Пока я не решаюсь на него заходить", – поясняет Комяков.

Напомним, из-за участка, на котором возводится высотка, разгорелся скандал: жители микрорайона Озерный выступали против стройки, так как она появится на месте спортивной площадки. По словам горожан, домов в их районе много, а зона для детских игр только одна.

Застройщик же не был согласен с жильцами: по его мнению, "площадка" заброшена, поэтому дети ее не используют, зато полюбили пьяные компании.

Администрация города, несмотря на протесты жильцов, строительство дома одобрила. А играть и заниматься спортом дети ближайших домов смогут на площадке будущего жилого комплекса.

Нереализованные планы

Участок на улице Пролетарской, 85, тоже ждет нового застройщика. Здесь продается земля площадью 13 соток. В 2016 году архитекторы "Барнаулгражданпроекта" разработали для компании "Олинвест" проект 14-этажной высотки со шпилем. ЖК даже прошел обсуждение на градостроительном совете в администрации Барнаула.

По проекту дом был клубного типа (элитное малоквартирное жилое): в нем всего 28 квартир от 100 до 250 квадратных метров, предусмотрена подземная парковка на 57 мест. Последние этажи дома отданы под пентхаус с собственной террасой на крыше.

Архитекторы проект одобрили, компания рассчитывала отдать его на экспертизу и получить разрешение на строительство. Однако до реализации так и не дошло. В 2017 году компания "Олинвест" прекратила существование, а участок выставили на продажу за 30 млн рублей.

"Планам многих инвесторов помешало проектное финансирование. Одно дело, когда ты готов по нему работать. Однако банки не готовы всем подряд выдавать займы. Есть в Барнауле и подрядные компании, которые пытались стать застройщиками, но по старому закону не успели получить разрешения на строительство. Теперь кредит им не дают, а своих денег у них нет", – говорит Андрей Комяков.

За 120 млн рублей в Барнауле продается участок в 70 соток на ул. Гоголя, 52. По этому адресу располагается ветхое здание мебельной фабрики, построенное в 60-е годы. Площадку с 2018 года осваивает компания "Сибирия".

В 2019 году застройщик представил архитекторам градостроительного совета проект элитного 6-9 этажного жилого дома в границах улиц Короленко, Гоголя и пр. Социалистического. В ЖК спроектировано 158 квартир площадью от 60 до 120 кв. м, цоколь предполагалось отдать под коммерческие помещения. Рядом с ЖК предусмотрена подземная парковка на 128 машино-мест.

В 2019 году компания начала демонтировать здание мебельной фабрики, однако потом приостановила работы. Девелопер объяснил это тем, что ему нужно подготовить проекты охранных зон трех соседних памятников архитектуры. В 2020 году "Сибирия" решила продать землю с полуразобранным зданием, фасады которого сейчас завешаны баннерами.

В отделе продаж компании сообщили, что ничего о реализации участка не знают и прокомментировать не могут. Однако, по информации источников amic.ru, компания избавляется от всех активов в Барнауле, потому что уходит в другой регион.

И в Сочи, и в Питер

Несколько лет назад застройщики Алтайского края начали осваивать рынки других регионов страны. С 2008 года компания "Жилищная инициатива" строит дома в Новосибирске. В этом же городе в 2015-м начала работу компания "Союз", в 2017-м – "Регионстрой".

В 2019 году "Союз" вышел на рынок Санкт-Петербурга. Компания купила в Ленинградской области старый ЖБИ-завод и планирует строить в регионе дома из панелей собственного производства.

"Выбор пал на Санкт-Петербург, потому что руководителя компании "Союз" Владимира Отмашкина связывают с этим городом давние отношения. В Ленобласти мы купили завод, который выпускает железобетонную продукцию. После этого решили зайти на рынок жилья в качестве девелоперов. Думаем, что мы привнесем на рынок Санкт-Петербурга что-то из строительного опыта "Союза", однако обязательно будем учитывать особенности города и региона", – отмечает первый заместитель руководителя ИСК "Союз" Александр Мишустин.

Компания "Селф" ушла еще дальше от Алтайского края: в 2019 году девелопер приступил к возведению ЖК "Каскад" в Сочи. В курортном городе компания планирует построить как минимум два дома.

"Мы развиваем бизнес и ищем для себя новые регионы. Мы выбрали Сочи, потому что здесь экономика интереснее, стоимость "квадрата" новостройки в Москве и Питере (если это не Красная площадь) сопоставимы", – ранее рассказал amic.ru руководитель "Селфа" Нодар Шония.

Директор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов на круглом столе 25 июня отметил: в Барнауле себестоимость квадратного метра в новом доме – 40 тыс. рублей, а продают компании за 45-48 тыс. рублей. При такой стоимости застройщики получают минимум прибыли, но и поднимать цены девелоперы не могут: покупательская способность жителей Барнаула низкая.

В других городах страны себестоимость строительства такая же, как и в алтайской столице, но цена продажи выше в несколько раз. По данным портала "Мир квартир", в Санкт-Петербурге квадрат в новостройке стоит около 130 тыс. рублей, в Ленинградской области – 80,7 тыс., в Сочи – 121 тыс., в Новосибирске – 69,7 тыс. рублей.

Застройщики уверены: в ближайшие несколько лет количество барнаульских компаний, которые будут работать в других регионах, вырастет. На это решение повлияют не высокая рентабельность проектов, но и острая нехватка земли под застройку в алтайской столице, о чем уже несколько лет говорят девелоперы. По их мнению, из-за этого Барнаул через два-три года столкнется с серьезным дефицитом жилья.