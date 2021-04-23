Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости. Отмечается, что до 24 апреля высокая пожароопасность ожидается лишь местами по региону, а 25 и 26 апреля – на большей его части.
В связи с этим существует повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. Сотрудники МЧС призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе и не бросать непотушенные спички и сигареты.
"Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами – постарайтесь как можно быстрее оповестить о нём тех, кто должен этим заниматься", – рассказали в ведомстве.
Отметим, что в пятницу днём, 23 апреля, в регионе столбики термометров покажут до +9 градусов. Осадков при этом не ожидается, а скорость ветра при порывах будет достигать 14 м/с.
Комментарии