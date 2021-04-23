Пятница, 23 Апрель, 13:43

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,42
€ 92,04
7°


4736121 +0
Обь
490см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Послание Путина Федеральному собранию-2021Выборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

, ИА "Амител"
Существует повышенный риск развития лесных, степных, а также бытовых пожаров
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости. Отмечается, что до 24 апреля высокая пожароопасность ожидается лишь местами по региону, а 25 и 26 апреля – на большей его части.

В связи с этим существует повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. Сотрудники МЧС призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе и не бросать непотушенные спички и сигареты.

"Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами – постарайтесь как можно быстрее оповестить о нём тех, кто должен этим заниматься", – рассказали в ведомстве.

Отметим, что в пятницу днём, 23 апреля, в регионе столбики термометров покажут до +9 градусов. Осадков при этом не ожидается, а скорость ветра при порывах будет достигать 14 м/с.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
13:30
Россиянам объяснили, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19 0
13:17
Каждый десятый алтайский водитель ездил со скоростью 220 км/ч 4
13:07
Помощь как традиция. Сотрудники "Росводоканала Барнаул" сдали кровь ко Дню донора 0
12:56
Участок для пчеловодства рядом с кладбищем продадут в пригороде Барнаула 5
12:44
Вербное воскресенье 2021. Когда наступит праздник и почему славяне отмечают его по-своему 0
12:31
Торговлю госнаградами пресекли в Алтайском крае 3
12:20
Даты проведения ЕГЭ в 2021 году утвердили в России 0
12:06
Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности 0
11:54
БК "Барнаул" проведёт товарищеский матч с "Новосибирском" 0
11:40
Абсолютно новый Volkswagen Taos 0
11:29
Алтайские школьники закидали два автобуса камнями после неудачной попытки угона 9
11:16
Доктор Мясников рассказал, кому противопоказан парацетамол 1
11:05
Пластик превращается в саженцы: как барнаульцы улучшают экологию города 0
10:55
Отпуская надежду. Где и как в Алтайском крае помогают неизлечимо больным детям 4
10:43
На Алтае женщина-сварщик инвестировала в мошенников почти 800 тысяч рублей 2
10:31
18 этажей, отель и подземная парковка. Застройщик показал проект нового ЦУМа в Барнауле 55
10:17
Семь пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки 0
10:08
Для себя и ребёнка: подборка популярных электросамокатов Xiaomi 0
09:54
Новые штрафы введут для российских автомобилистов 24
09:42
В Барнауле утвердили план благоустройства Ленинского района на 2021 год 3
09:30
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 24 апреля 0
09:17
В России планируют принять закон о навозе 21
09:06
Актриса алтайского музыкального театра Мария Евтеева стала лауреатом "Золотой маски" 1
08:52
Диетолог рассказала, как нужно есть апельсины 6
08:40
Как установить электросчётчик в Барнауле бесплатно. Инфографика 5
08:28
Вышедший из колонии уралец обворовал жителя Рубцовска и отправился обратно в тюрьму 3
08:15
"Рядовая пятиэтажка". Барнаульский застройщик показал проект ЖК рядом с мэрией 8
08:02
Единственное алтайское казино увеличило чистую прибыль во время пандемии почти в шесть раз 1
07:48
Испытание для настоящих мужчин. Как алтайские спасатели выясняли, кто из них самый сильный 1
07:33
Подарок не для всех. Кому положены новые "путинские" выплаты на детей и как их оформить? 26
07:18
Врач рассказал, можно ли спать на левом боку 0
07:03
Как Алтайский край отметит День Победы в 2021 году? 5
06:47
"Ни слова об оптимизации". Попов опроверг слухи о закрытии больницы в Шелаболихе 8
06:32
Житель Алтайского края получил условный срок за кражу трёх сухостойных сосен 12
06:16
Бывший барнаульский футболист пополнил тренерский штаб команды РПЛ 0
06:01
Снегопады не хотят покидать Алтайский край. О погоде в регионе 23 апреля 0
23:40
Такой день. Апрельский снег и приговор для убийцы из Бийска 0
23:16
Жители Алтая реже других россиян берут ипотеку 1
22:41
Организаторов финансовой пирамиды задержали в Москве 1
22:29
В Алтайском крае задумались о запрете продажи безалкогольного пива детям 5
22:10
Сенсорный светофор установили в Барнауле 6
21:47
Алтайкрайстат назвал размер средней зарплаты в регионе 2
21:09
Алтайского экс-депутата оштрафовали за призыв к участию в несогласованной акции 6
20:44
В Барнауле пропала пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи. Обновлено 0
20:16
СК предъявил обвинения бывшему главе жилищного управления на Алтае 3
19:45
Трамвай запутался в проводах в Барнауле 5
19:13
Солист группы Rammstein спел фронтовую песню на русском языке 4
18:40
На Алтае построят новый аэропорт 4
18:12
Первомайский митинг профсоюзов в Барнауле пройдёт в онлайн-формате 0
17:55
Россияне съели рекордный объём свинины 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.