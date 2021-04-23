Эксперты подсчитали потери работодателя из-за безделья сотрудников

Один час безделья сотрудников в день обходится работодателям в среднем от 7,5 до 25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков компании "СерчИнформ".
Отмечается, что сумма потерь зависит от профессии подчинённого. Так, меньше всего работодатель теряет из-за безделья бухгалтера, а наибольшие убытки приносит выключившийся из рабочего процесса директор по продажам.
В основном работники отвлекаются на чтение новостей и развлекательные ресурсы (18% выявленных фактов безделья), соцсети и игры (по 16%), онлайн-шопинг (13%), просмотр видео и фильмов (4%), а также на контент для взрослых (1%).
Однако эксперты отмечают, что такая статистика – не повод наказывать сотрудников. В первую очередь руководству необходимо перераспределить нагрузку на подчинённых и пересмотреть поставленные перед ними задачи.
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Комментарии
Страшно подумать во сколько нам обходится безделье чиновников, а там не один сас в день и зряплаты не такие.
Хотя результаты видно. Португалию не догнали, а пропустили вперед Венгрию, Румынию, Малайзию, Польшу, страны у которых ресурсов практически нет.
Господа чиновники, дочитали, комментарий посмотрели? Идите работать!