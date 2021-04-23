Впервые без дефицита. Около 10 тысяч детей распределят в детские сады Барнаула

23 апреля комитет по образованию Барнаула проведёт распределение в детские сады. В 2021 году мест в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) впервые оказалось не меньше, чем желающих. Об этом рассказала начальник отдела дошкольного образования комитета Ирина Синенко.
Городские детсады готовы принять около 10 тысяч детей, подчеркнула специалист. Из них порядка 9 тысяч – в общеразвивающие группы, а ещё 969 человек – в группы компенсирующей направленности. По словам Синенко, заявок на направления в детские сады в этом году подали примерно столько же.
"В этом году у нас впервые количество свободных мест полностью покрывает потребность горожан. Раньше мы могли обеспечить местами только деток старше трёх лет. А теперь мы можем предоставить места всем. В очереди не останется никого, начиная даже с ясельного возраста", – объяснила Ирина Синенко.
Правда, проблемы с путёвками у некоторых горожан всё равно будут, отметила специалист. По её словам, в городе всё ещё остались конкретные детсады, куда хочет попасть слишком много желающих. В основном в новых кварталах Индустриального района.
Тем, кто не попадёт в эти учреждения, комитет предложит места в других садиках. Запись на дополнительный набор в дошкольные учреждения Барнаула откроют с 1 июня.
Списки на зачисление опубликуют в течение дня 23 апреля на сайте комитета по образованию.
Напомним, в 2021 году в Барнауле откроют пять новых детских садов. Об этом 12 апреля рассказали в мэрии. Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что эти учреждения помогут обеспечить ясельными местами новые большие кварталы Барнаула.
Комментарии
Скоро и вообще недокомплект будет.
Списки уже есть
Уже провели! УРА!
Не всем дали место( видимо надо быть прошареным
Неужели бывают хорошие новости 8)