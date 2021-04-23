Власти Барнаула не разрешили возвести 82-метровый "небоскрёб" на Партизанской

Администрация Барнаула не разрешила компании "Главалтайстрой" возвести 82-метровое здание на ул. Партизанской, 175. Именно на этом участке запроектировали жилой комплекс Arthouse с двумя "свечками" на 18 и 25 этажей.
Как пишет "Алтайский портал недвижимости", застройщик хотел увеличить максимальный процент земельного участка, который будет занят объектами, с 60 до 65,6%, а высоту большой блок-секции – до 82 метров вместо положенных 75 метров.
В итоге власти Барнаула отказали девелоперу по причине несоответствия заявленных требований документам территориального планирования.
Ранее появился проект нового здания ЦУМа в Барнауле. Застройщик собирается возвести на Ленина, 55, гостиницу высотой 16-18 этажей с двухэтажным общественно-деловым центром.
Комментарии
Ха, это что еще за шаражмонтаж - главалтайстрой? У нас таким строить нельзя! У вас нет саоей фракции в барнаульской городской думе!
Центр и так испорчен высотками так эта уже никакой ансамбль не нарушит