18 этажей, отель и подземная парковка. Застройщик показал проект нового ЦУМа в Барнауле

Фото: "Политсибру"
Проект нового здания ЦУМа появился в Барнауле. Застройщик собирается возвести на Ленина, 55, гостиницу высотой 16-18 этажей с двухэтажным общественно-деловым центром.
Как сообщает "Политсибру", новый ЦУМ будет представлять собой единое здание с двумя составляющими, внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. квадратных метров.
На первых этажах разместится торговый центр, а выше – общепит, фитнес-залы, офисы и апартаменты. Также в здании откроют четырёхзвёздочный отель. Отдельно обустроят подземную парковку на 100 машино-мест, а ещё 28 парковочных мест разместятся перед зданием.
Опрошенные барнаульцы поддержали проект, признав, что центру краевой столицы необходимо обновление, а большинство раскритиковали нынешний вид центрального универмага, пожелав увидеть на его месте "что-то яркое и интересное".
Комментарии
Только появился проект, тут же появились "опрошенные барнаульцы", которые одобрили этот проект. Так навешивать лапшу - это сверхнаглось!