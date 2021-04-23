Барнаульский суд отказал коммунистам в иске к мэрии из-за запрета на первомайское шествие

Центральный районный суд отказал в иске Алтайскому краевому комитету КПРФ к администрации Барнаула по поводу несогласия мэрии давать разрешение на первомайскую демонстрацию. Об этом региональное отделение партии сообщает в своем Telegram-канале.
"Суд мотивировал отказ необходимостью подготовки к первомайской эстафете, которая должна проходить после митинга и демонстрации коммунистов. При этом в предыдущие годы шествия и митинги КПРФ никак не мешали проведению этой эстафеты. Что же случилось на этот раз?", – пишут коммунисты.
КПРФ собирается обжаловать решение в алтайском краевом суде.
Напомним, что 19 апреля Мария Прусакова записала видеообращение к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить проведение первомайской демонстрации.
В нём она отметила, что мэрия отказала коммунистам в возможности возложить цветы к памятнику 22 апреля и призвала "проявить политическую волю" и дать возможность жителям Алтайского края устроить 1 мая "санкционированную праздничную демонстрацию, посвящённую Дню солидарности трудящихся".
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