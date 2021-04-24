Россияне могут лишиться чешского пива

Российские власти планируют ограничить ввоз товаров из Чехии в ответ на высылку дипломатов из Праги. Под запрет может попасть чешское пиво, импорт которого в 2020 году составил 38 млн долларов.
Инсайдер издания "Коммерсант" рассказал, что Москве возможно придется прибегнуть к ответным мерам.
"Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа", — отметил он.
Ранее сообщалось, что конфликт между Чехией и Россией набирает обороты. Сначала Прага обвинила Россию в причастности к взрыву боеприпасов семилетней давности и выслала из страны 18 дипломатов. Зеркальный ответ Москвы оказался сильнее – персонами нон грата объявили 20 сотрудников посольства Чехии.
Комментарии
И это будет смерти подобно...Часть россиян уже вымерло от нехватки хамона и пармезана...
В Барнауле на Короленко 75 у Копытова пиво получше чешского будет. Самое лучшее пиво в Сибири.
Чешское пиво производят в Омске, Томске и Новосибирске.
Давно пора наказывать "бывших" собратьев за антироссийские выпады , жестко наказывать. Но возможности есть ли такие? Если нет надо думать как это сделать.
Про трибалтов уже все в курсе.
Словаков использовали чтобы подвать доверие к нашей вакцине. Врятли получится, но на нервах поиграют. Чехов сподвигли наш Росатом лишить доходности . Поможет ли? Или будут потом как болгары локти кусать?
95% россиян его и так не пробовали ни разу))
Ахаха! Я как в воду глядел.
Дедушка неадекватен.
А где комментарии "А я сам на кухне варю" или "А у меня тёща пиво варит лучше магазинного"?
Сейчас модно что-ли Россию во всем обвинять?