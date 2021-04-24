Ольга Бузова сфотографировалась после душа в барнаульской гостинице

Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Барнаул и поделилась с подписчиками фотографией из гостиницы. Снимок она опубликовала на странице в Instagram.
"Доброе утро, Барнаул. Весна — пора фоточек на балконе", — написала Бузова.
В Барнаул она приехала для того, чтобы провести промоакцию которую устраивает сеть магазинов косметики и парфюмерии "Л`Этуаль". Бузова выступит в ТЦ "Galaxy", где ее уже дожидаются толпы фанатов.
Судя по фото, остановилась певице в гостинице "Алтай". Кстати, раньше здесь ночевали Мессинг и Рязанов.
Комментарии
Поклонники набегут, 2 этаж гостиницы Ленина-анатолия.
Жопа бузовой на фоне краевого суда это эпично, феерично!!!!
АМИК ! ты стал желтым, желтее некуда. Не забудь написать как бузова в туалет сходила.
шалава подзаборная
А зачем ногу как цапля подняла?
Глупо, когда фотографируются в неестественных позах.
А зачем ногу как цапля подняла?
Глупо, когда фотографируются в неестественных позах.
АМИК ! ты стал желтым, желтее некуда.
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На том и стоят.
У них цвет логотипа об этом прямо говорит.