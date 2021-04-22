Ольга Бузова приедет в барнаульский ТРЦ

Ольга Бузова приедет в Барнаул в субботу, 24 апреля. Поющая телеведущая посетит город в рамках промоакции, которую устраивает сеть магазинов косметики и парфюмерии "Л`Этуаль". Информация об этом появилась на странице барнаульского филиала компании.
Ожидается, что телеведущая посетит отдел в ТРЦ GALAXY и презентует там свою палетку "Под звуки поцелуев". Тем, кто приобретёт палетку, организаторы обещают селфи с Бузовой и её автограф. Программа начнётся в полдень. Визит певицы намечен на 15:00.
Напомним, предыдущий визит Бузовой в Алтайский край сопровождался громким скандалом. В июле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, исполнительница анонсировала свой концерт на Яровом. Пользователи интернета возмутились этому событию. В ситуацию даже вмешалось правительство Алтайского края. Позже организаторы заверили, что концерта не будет, а Бузова – "просто посетитель зоны отдыха, который споёт".
Комментарии
Голенька, может ты не приедешь?
...и презентует там свою палетку...
Толи мы палеток не видели.
Хорошо на выходных в горный уезжаю! как чуял
Поклонники смогут сфотографироваться с пьющей телеведущей - так правильне будет
чет зачастила
Я мужик, что такое палетка