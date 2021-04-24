Прямой авиарейс свяжет Барнаул и Санкт-Петербург

Барнаул попал в список шести городов России, которые включили в список летних направлений аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают "Вести".
Теперь города свяжет прямой авиарейс. Первый вылет назначен на 25 апреля. Самолёт отправится из Барнаульского международного аэропорта им. Г.С. Титова в Санкт-Петербург в 9 утра. Предполагается, что вылеты будут совершать два раза в неделю.
Цена билета начинается от семи тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что "КрасАвиа" начнёт использовать новый тип самолёта для рейсов из Красноярска в Барнаул и Новокузнецк. Авиакомпания получила новую технику в рамках реализации программы реновации при поддержке региональных властей.
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