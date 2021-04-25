Барнаульцы собрали более 70 мешков мусора на пустыре за ТРЦ "Европа"

Жители Барнаула вышли на субботник и убрали территорию между фитнес-клубом "Магис Спорт" и ТРЦ "Европа". Об этом рассказали в сообществе "Baranaul22".
"Территория между "Магис Спорт" и ТРЦ "Европа" всегда в жутчайшем состоянии. Ежедневно сотни людей района ходят через это поле мусора, и мы решили, что куда приятнее ходить по чистой дороге. В результате четырехчасовой уборки собран 71 мешок мусора. Только вдумайтесь – 71", — написали барнаульцы и призвали всех последовать их примеру.
Ранее сообщалось, что общегородской субботник в Барнауле перенесли с 23 на 29 апреля в связи с похолоданием. К концу месяца в краевой столице как раз установится более благоприятная погода
Комментарии
Пустыри застроить.
А откуда мусор там взялся в таком объеме?
Кто заслуживает звание выдающихся свиней Барнаула?
мы решили, что куда приятнее ходить по чистой дороге
И тем, кто там ходит, больше не надо там мусорить
Вообще молодцы, конечно, потратили 4 часа своего времени, а еще потом дома убираться, а завтра на работу