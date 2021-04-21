Общегородской субботник в Барнауле перенесли на 29 апреля

Общегородской субботник в Барнауле перенесли с 23 на 29 апреля в связи с похолоданием. К концу месяца в краевой столице как раз установится более благоприятная погода, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботнике будут участвовать горожане, студенты, общественники, депутаты, а также сотрудники различных предприятий и организаций. Они очистят от мусора парки, скверы и зелёные уголки города. Также в региональном центре высадят более 1200 деревьев и кустарников.

Помимо этого, с 22 по 30 апреля на барнаульский полигон ТБО можно бесплатно вывозить мусор (в том числе ветви и смёт), собранный во время субботников. А вот твёрдые коммунальные и строительные отходы без оплаты на полигоне не примут, говорится в сообщении.