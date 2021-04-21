Общегородской субботник в Барнауле перенесли на 29 апреля

Общегородской субботник в Барнауле перенесли с 23 на 29 апреля в связи с похолоданием. К концу месяца в краевой столице как раз установится более благоприятная погода, сообщает пресс-служба мэрии.
В субботнике будут участвовать горожане, студенты, общественники, депутаты, а также сотрудники различных предприятий и организаций. Они очистят от мусора парки, скверы и зелёные уголки города. Также в региональном центре высадят более 1200 деревьев и кустарников.
Помимо этого, с 22 по 30 апреля на барнаульский полигон ТБО можно бесплатно вывозить мусор (в том числе ветви и смёт), собранный во время субботников. А вот твёрдые коммунальные и строительные отходы без оплаты на полигоне не примут, говорится в сообщении.
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Тем временем окончание отопительного сезона в Яровом перенесено с 30 на 24 апреля. Видимо тоже в связи с похолоданием.Горячую воду тоже на 2 недели отключают. А на улице снег с утра был.
Субботник проводить в четверг, это очень сильное решение... Субботник потому и субботник, что в шаббат одна картавящая нация не работала, а коммуняки заставили работать, да ещё бесплатно, да ещё на свежем воздухе с метлой...
Нужно проверить все бюджетные организации 29. Кто не на рабочем месте - прогулки.