Среда, 21 Апрель, 13:30

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,02
€ 91,75
6°


4718854 +0
Обь
494см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Общегородской субботник в Барнауле перенесли на 29 апреля

, ИА "Амител"
В мэрии говорят, что это связано с похолоданием
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Общегородской субботник в Барнауле перенесли с 23 на 29 апреля в связи с похолоданием. К концу месяца в краевой столице как раз установится более благоприятная погода, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботнике будут участвовать горожане, студенты, общественники, депутаты, а также сотрудники различных предприятий и организаций. Они очистят от мусора парки, скверы и зелёные уголки города. Также в региональном центре высадят более 1200 деревьев и кустарников.

Помимо этого, с 22 по 30 апреля на барнаульский полигон ТБО можно бесплатно вывозить мусор (в том числе ветви и смёт), собранный во время субботников. А вот твёрдые коммунальные и строительные отходы без оплаты на полигоне не примут, говорится в сообщении.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.04.2021 12:52
Гость

Тем временем окончание отопительного сезона в Яровом перенесено с 30 на 24 апреля. Видимо тоже в связи с похолоданием.Горячую воду тоже на 2 недели отключают. А на улице снег с утра был.

21.04.2021 13:07
Митенька ржевский

Субботник проводить в четверг, это очень сильное решение... Субботник потому и субботник, что в шаббат одна картавящая нация не работала, а коммуняки заставили работать, да ещё бесплатно, да ещё на свежем воздухе с метлой...

21.04.2021 13:27
- гость -

Нужно проверить все бюджетные организации 29. Кто не на рабочем месте - прогулки.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
13:27
Ельцин стучал кулаком по столу. Как прошел единственный визит Елизаветы II в Россию 0
13:15
Алтайский край вернул Москве не потраченные на жилье для сирот 560 млн рублей 2
13:03
Доктор Мясников объяснил, как дата рождения влияет на здоровье 3
12:55
"Чёрных лесорубов" задержали в Алтайском крае 2
12:41
Общегородской субботник в Барнауле перенесли на 29 апреля 3
12:29
Диетологи назвали особенно полезные продукты питания для мужчин 3
12:17
Человеческий скелет нашли в барнаульском парке "Юбилейный" 6
12:06
В МЧС рассказали подробности пожара в Барнауле, при котором погиб человек 0
11:54
"Тонкой души человек". Что случилось с Веркой Сердючкой и что у неё за болезнь? 3
11:40
Виктор Томенко будет присутствовать на послании Владимира Путина Федеральному Собранию 11
11:28
Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:19
Ещё один аварийный дом находится под угрозой обрушения в Барнауле 5
11:07
Время отдыхать. Развлекательный центр "Весёлкино" открывает детский летний лагерь 5
10:55
У жителя Алтайского края в гараже обнаружили конопляную оранжерею 5
10:43
В России предложили установить лимиты на потребление электричества 24
10:30
Церемония прощания с бывшим вице-губернатором Иваном Шефером пройдёт в Барнауле 21 апреля 1
10:16
Площадь Сахарова перекроют в Барнауле из-за пожарных 12
10:05
Работники алтайских предприятий станут обучать коллег бережливому производству 3
09:53
Как в Москве. Что за "умные" самокаты появились в Барнауле и как на них покататься? 8
09:41
СК завёл дело после нападения стаи собак на ребёнка в Рубцовске 9
09:29
Человек погиб на пожаре в многоэтажке Барнаула 0
09:17
Пасхальный кулич по особому рецепту. Быстро и волшебно вкусно 3
09:04
Мини-компьютер на запястье: что умеют современные умные часы 0
08:54
Центр Барнаула могут перекрыть для проезда из-за возможного проведения незаконных митингов 75
08:39
Продюсер "Ласкового мая" рассказал, что Верка Сердючка находится в тяжёлом состоянии 8
08:27
Барнаульцы пожаловались на пенсионерку, которая бомбардирует тротуар посудой 7
08:15
Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году? 0
08:01
Репродуктолог о причинах бесплодия у молодых и есть ли шансы у 40-летних 0
07:46
О чём будет говорить Путин в послании Федеральному Собранию в 2021 году 36
07:32
Лицо фирмы. Какими были секретарши в XX веке 9
07:30
Счёт идёт на часы. Что на данный момент известно о состоянии здоровья Навального? 47
07:18
Семь "кругов" аэропорта. Что такое приаэродромная территория и как она влияет на Барнаул 17
07:03
Без сахара, молока и глютена: алтайский производитель представил полезный десерт 4
06:47
Футболисты "Динамо-Барнаул" дома проиграли "Волге" 0
06:33
Пушистые преступники, которых выдали лапки 7
06:16
Барнаулец угрожал взорвать дом, если ему не дадут вертолёт и 100 тысяч долларов 4
06:02
Холод, дождь и снег обещают в Алтайском крае 21 апреля 0
23:40
Такой день. Нападение на барнаульского таксиста и 150 млн на лекарство для ребенка 0
23:11
Житель Алтайского края пытался спасти друга от "уголовки" и решил обмануть суд 1
22:49
Путин подписал закон о штрафах за высадку детей-безбилетников 16
22:13
Прокуратура проверит информацию о нападении собак на ребёнка в Рубцовске 5
21:43
Житель Алтайского края "ограбил" сам себя, чтобы заработать денег на свадьбу 0
21:10
7,5 млрд рублей направят на ремонт и содержание трасс на Алтае 0
20:45
На Алтае сельчанина осудили за то, что он насиловал дочерей своих друзей 3
20:08
Министр спорта Алтайского края подтвердил, что БК "Барнаул" будет играть в Суперлиге-1 0
19:42
Представители МИД РФ заявили о скором открытии перелётов в Египет 0
19:14
Водитель сбил пьяного пешехода на Чуйском тракте 0
18:45
Естественный процесс. Депутат объяснил, почему в Алтайском крае выросла смертность 8
18:19
В алтайской полиции рассказали подробности нападения на таксиста 1
17:55
"Роскосмос" приступил к строительству отечественной орбитальной станции 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.