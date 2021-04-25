Четыре аварийных дома решили снести в Барнауле

В Барнауле снесут четыре дома, которые комиссия признала аварийными. По данным площадки РТС-Тендер, речь идёт о зданиях по адресам ул. Фомина, 62, ул. Анатолия, 96, ул. Водопроводная, 74, ул. Хлебозаводская, 12.
Заказчик аукциона — комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Барнаула. Максимальная цена контракта составляет 4.4 млн рублей, торги запланированы на 30 апреля.
Победитель аукциона должен будет снести дома в течение 70 дней со дня подписания акта приёма-передачи объектов.
Напомним, что 24 апреля барнаульцы вышли на митинг против аварийного жилья. Горожане подготовили коллективное обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Комментарии
На потоке пустые бараки снести.
На Потоке сносить и сносить. Зато через каждые 20 метров сколько вышек будет. Будущий Поток-Сити)))