Почти 140 тысяч россиян провалили водительские экзамены по новым правилам

За 20 дней после введения новых правил сдачи экзамена на права его провалили 138 тысяч россиян. Об этом сообщает ТАСС.
По данным МВД, справилась с обновлённым испытанием всего 71 тысяча курсантов.
"Чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу или создают помеху машинам и пешеходам, имеющим преимущество, либо игнорируют требования дорожной разметки", – говорится в сообщении.
Напомним, что с 1 апреля в России изменили правила сдачи экзамена на права. Главное новшество – отмена "площадки" (первого этапа практического экзамена).
Инструкторы барнаульских автошкол посчитали такие требования завышенными и высказались по поводу изменений.
Комментарии
На вопрос надо ли уступать автобусу трогающемуся с остановки - даже работники автошкол отвечают НЕ НАДО! Там всех переобучить на три раза надо!
Судя по описаниям знакомых, сдать вождение без доп.оплаты практически невозможно.
Так пусть автошколы вернут деньги раз дать знания не могут. У нас и законы такие что их даже законодатели не понимают.
""отмена "площадки"... "автошкол посчитали такие требования завышенными", сдавал на права в начале 90х. "Площадку" сдавали только категории "С", "D" и "Е", а "В" сразу по городу. Причем, без инструктора, а справа сидел инспектор ГАИ, В общем, кто умел ездить и знал правила - сдали, а были и такие, что под "кирпичь" ехали!
Причем, без инструктора, а справа сидел инспектор ГАИ,
чото как то странно звучит. сдавал в 96. справа был инструктор, гаишник сел на заднее сиденье. я проехал по титова от 20 дома до 34. и все)) парнишка который после меня ехал проехал примерно столько же. но ему пришлось "вернуть занятые у инструктора деньги" ))
Сдавал на категорию "В" 23 февраля 1990 г. С гаишником на правом сиденье, с площадкой и тд. Без инструктора в салоне .
26.04.2021 07:34
Гость
18.3. В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу.
Да это не правила виноваты, а люди тупые. Посмотришь на некоторых - им место точно в дурдоме, а они за рулём. У меня сосед имеет инвалидность, получает пенсию за умственную отсталость и мамаша купила ему машину. И ведь ездит - как он то на права сдал?
Коррупция и мало практики. Очевидно, что всех этих нахлебников нужно сажать за взятки. Если двойки в столбик - виноват экзаменатор. Если не довольны уровнем подготовки - увеличивайте количество часов практики.
Это должна быть единая система, где плохая конверсия - проблема всей системы, а не тестирующей части. Так быть не должно быть.