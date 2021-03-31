"Слишком завышенные требования". Эксперт о новых правилах экзамена на права

Новые правила сдачи экзамена на водительские права в России вступают в силу уже в четверг, 1 апреля. Их хотели принять ещё в прошлом году, однако из-за пандемии сроки сдвинули. Но до сих пор ни курсанты, ни автошколы толком не понимают, как будет работать новый регламент. Уверены в одном – получить права сейчас станет намного сложнее. Главные изменения: вместо трёх испытаний пройти придётся всего два. Но в этом и загвоздка: теперь водительское мастерство ученики будут демонстрировать в реальных дорожных условиях, экзамена на площадке не будет. При этом именно курсант будет нести ответственность, если совершит ДТП в процессе сдачи. В Госавтоинспекции считают, что новый порядок приёма экзаменов позволит выдавать права только тем, кто по-настоящему готов к вождению. В автошколах считают, что планки чересчур завышены. Обо всём подробно в материале amic.ru.

Что изменится при сдаче на права с 1 апреля?

Еще сегодня экзамен на права состоит из трёх этапов: "теория", "автодром" и "город". Сдаёшь один, переходишь к следующему. С 1 апреля 2021 года экзамен становится двухэтапным: сдавать "площадку" курсанты не будут, всё своё водительское мастерство придётся демонстрировать на городских улицах в реальных дорожных условиях (нововведение не затронет мотоциклистов и водителей мопедов и квадроциклов, они сдавать практический экзамен будут на площадке).

В ГИБДД считают, что сдача экзамена в городе – это плюс, так как позволит увидеть насколько начинающий водитель на самом деле ориентируется за рулём, например, когда паркует свой автомобиль у ТЦ рядом с другими машинами.

Как поясняют инспекторы, на автодромах порой инструкторы "натаскивали" новичков на выполнение сложных фигур с помощью маячков. К веточкам привязывали ленточки, ставили баки, на стёкла клеили изоленту. Совпадение двух ориентиров "подсказывало", например, что руль пора поворачивать вправо, подтверждает руководитель автошколы "БЦВВМ" Лариса Мищенкова: "Это были маячки для учеников, которые не до конца овладели мастерством вождения, а инструкторы халатно подходили к их обучению. Что подсказки исчезнут – мне нравится, так как обучать следует качественно и разумно".

Но возникает другой вопрос: не повысится ли аварийность на дорогах. Ведь в реальных условиях могут пострадать не только машины, но и пешеходы. В ГИБДД успокаивают, что сдавать элементы курсанты будут на тупиковых отрезках дороги, участках с малой интенсивностью движения, преимущественно за пределами жилой застройки. Главное, чтобы было твёрдое покрытие и разметка. В Барнауле проверять мастерство парковки будут на незагруженных стоянках у торговых центров.

Кстати, автодром тоже использовать, скорее всего, продолжат. Законодатели оставили лазейку в регламенте, которая в исключительных случаях допускает проверку навыков будущего водителя на площадке.

Как будет проходить экзамен?

На контрольное вождение по городу отводится 30 минут – время экзамена значительно сократили. При этом кандидатам в водители заранее маршрут известен не будет, только примерная зона с возможным списком улиц. В Барнауле это район Ленина – Северо-Западная – Малая Космонавтов. Вместо инструктора рядом с учеником за дублирующими педалями теперь будет сидеть инспектор.

Аудио. Лариса Мищенкова рассказывает о том, почему не очень хорошо, когда инспектор сидит за дублирующими педалями

А демонстрировать курсанту придётся многое: весь перечень испытательных элементов занимает четыре листа. Среди них: "парковка под углом 90 градусов задним ходом", "постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару при движении задним ходом", "разворот в ограниченном пространстве", "движение с максимально разрешённой скоростью".

В автошколах отмечают, что на инспектора ГИБДД ложится слишком большая нагрузка. Ему придётся одновременно следить и за дорожной обстановкой и за действиями ученика, вносить в протокольный лист отметки за выполнение элементов, а также выстраивать маршрут курсанту. По мнению специалистов, всё это только повышает риски аварий.

"За один раз экзамен сдаёт группа минимум из 20 человек (до 1 апреля было 40). И инспектор за всех несет ответственность. Много бумажной работы. Это очень тяжело. Первоначально, возможно, будут возникать аварийные ситуации. Инспектора посадили за дублирующие педали, чтобы инструкторы не помогали своим ученикам. Но ведь уже несколько лет назад в каждой машине установили шесть камер, и одна из них направлена в ноги человека, который сидит за дублирующими педалями", – соглашается с коллегами Лариса Мищенкова.

Аудио. Лариса Мищенкова о возможном росте аварийности на дорогах

Пяти штрафных баллов будет достаточно, чтобы услышать горькое "не сдал". Список грубых ошибок, которые вынесены в отдельный блок, теперь насчитывает 19 пунктов. Достаточно одной из них, чтобы завалить экзамен. Например, не пристегнулся за рулём или схватился за телефон – всё, права в этот раз тебе не светят.

Я не сдал. Как будет проходить пересдача?

С 1 апреля пересдать теорию можно только в строго отведённые сроки: не раньше чем через семь дней и не позже чем через 30 дней после "провальной" попытки. И это тоже вызывает вопросы у экспертов:

"В период карантина по коронавирусу мы уже столкнулись с ограничениями. На экзамен допускали значительно меньше людей. В итоге сформировалась большая очередь из желающих получить водительское удостоверение. А если ситуация повторится и очередь не позволит прийти курсанту на пересдачу в течение 30 дней? Что будет тогда?" – говорит Лариса Мищенкова.

Если курсант провалил теоретический экзамен трижды, четвёртый раз попробовать блеснуть знаниями дадут не раньше чем через месяц, но и не позже чем через три.

Пересдать вождение можно будет дважды в срок от 7 до 60 дней. Следующие попытки разрешены в период от одного до трёх месяцев. Если ученик нарушит эти сроки или в течение полугода так и не сможет сдать "город", ему придётся заново проходить экзамен по теории.

Не согласен с оценкой. Как обжаловать результаты экзамена?

Если курсант не согласен с оценкой инспектора, обжаловать он её сможет как и раньше. Во время экзамена и теоретическая, и практическая части будут фиксироваться на видеорегистратор, а в автомобиле будут вести аудиозапись разговоров кандидата в водители и инспектора. Все записи хранятся 30 дней, а в случае спорной ситуации – до конца разбирательства.

Алгоритм такой: считаешь, что получил "неуд" незаконно и инспектор тебя откровенно "валил", обращаешься в ГИБДД, чтобы обжаловать оценку. Материалы будет рассматривать специальная комиссия. Если действия инспектора признают неправомерными, то результаты экзаменов аннулируют, и идёшь сдавать экзамен снова.

Кто будет отвечать, если ученик попадёт в ДТП?

Те, кто уже отучились в автошколе и успели сдать по старым правилам теорию и площадку, прикладывали все усилия, чтобы успеть пройти "город" в марте. Среди опасений, которые высказывают курсанты, чаще всего звучит один: кто будет нести ответственность, если во время экзамена произойдёт ДТП.

"Если совместят сдачу автодрома и города в один экзамен, и мы будем делать манёвры в реальных условиях, кто будет виноват, если кандидат в водители повредит другой транспорт?" – задаётся вопросом барнаулец Егор Галкин.

Ущерб пострадавшему авто, как обычно, возместит страховая компания (по полису ОСАГО, так как все автомобили школ застрахованы), поясняют в ГИБДД. Но ответственность за ДТП ляжет именно на курсанта. Как отметил в эфире радио "Комсомольская правда" начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России Роман Мишуров, за рулём сидит не случайный прохожий, а уже обученный водитель:

"Кандидат получил профессию "водитель", значит, умеет управлять транспортным средством безопасно. Задача ГИБДД только сделать контрольный срез и подтвердить, что будущий водитель может участвовать в дорожном движении. Статистика аварийности при сдаче экзаменов практически нулевая".

Так и есть, соглашается Мищенкова, но отмечает, что статистика эта актуальна для периода, когда инспектор только оценивал действия курсанта, а за безопасность отвечал инструктор. Он же и нёс ответственность в случае ДТП.

Лариса Мищенкова подчёркивает, что нельзя перекладывать такую ответственность на ученика. Многие от волнения теряются на экзамене, кого-то даже приходится приводить в чувства нашатырём. В условиях стресса требовать от людей, только окончивших курсы, высокого уровня профессионализма – неправильно.

"Эти постоянно повышающиеся требования превысили планку возможностей. Ведь начинающий водитель – он именно начинающий. А хотят, чтобы он выдал практику, соответствующую состоявшемуся водителю. Я всегда говорю своим ребятам в автошколе, даже после выпуска и получения прав вы не водители, а полуфабрикаты. Хотите стать водителями, вкладывайте в себя. За три месяца или полгода не вырастить опытного водителя. Учиться мастерству нужно всю жизнь", – подчёркивает Лариса Мищенкова.

Аудио. Лариса Мищенкова о "полуфабрикатах" и мастерах

Успел сдать всё, кроме "города", до 1 апреля. Результаты аннулируют?

Те курсанты, которые всё-таки не смогли с первого раза или не успели сдать последнюю часть экзаменов, сейчас переживают. Им не понятно: всё придётся пересдавать заново или то, что уже пройдено, всё-таки зачтут.

Никаких подробностей ГИБДД пока до автошкол пока не доводили, говорит собственник автошколы "Форсаж" Наталья Сердцева. Все в режиме ожидания. Чтобы уберечь своих курсантов от неприятных ситуаций, автошколы переносят экзамены на более позднее время: чтобы новые правила успели "обкатать".

"В апреле вести на сдачу новую группу обучающихся. Мы подали заявку на конец месяц, чтобы выждать, посмотреть, как теперь будут принимать экзамен. Потом мы сможем сделать какие-то выводы и подготовить учеников к предстоящим испытаниям", – сказала Наталья Сердцева.

В региональном ГИБДД пообещали уже в ближайшее время дать разъяснения по новому регламенту при сдаче на право управления транспортным средством. Однако Роман Мишуров в том же эфире на радио пообещал, что кандидаты, которые уже сдали теоретическую часть и экзамен на "площадке", сдадут новый экзамен в усечённом виде. "<…> Для них в рамках нового экзамена после 1 апреля те элементы, которые они сдали на "площадке", конечно же, в экзамен входить не будут, они пройдут все остальные, которые связаны с движением, чтобы не усложнять экзамен", – заявил Мишуров.