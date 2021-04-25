Эксперт рассказал о возможном подорожании доллара до 100 рублей

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству "Прайм" о возможном подорожании доллара до 100 рублей. По его словам, для этого должно совпасть несколько факторов.
"Эти факторы – реальный вооружённый конфликт в Донбассе, максимально жёсткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС, вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков", – сказал он.
По данным специалиста, два из этих факторов украдут у рубля около десяти процентов, а если совпадут все три, то курс валюты может подняться до 100 рублей за доллар.
Ранее сообщалось, что доллар и евро начали дешеветь по отношению к рублю на фоне заявлений президента России Владимира Путина по международной повестке во время обращения к Федеральному Собранию.
Комментарии
когда бакс стоил 6 рублей, вряд ли кто-то думал о 70, тем не менее, если отбросить сиюминутные качели, а взять период 5-10 лет, то бакс растет, и нет никаких предпосылок, что будет иначе