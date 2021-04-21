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Доллар и евро подешевели на фоне заявлений Путина по международной повестке

, ИА "Амител"
Президент подчеркнул, что организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Доллар и евро начали дешеветь по отношению к рублю на фоне заявлений президента России Владимира Путина по международной повестке во время обращения к Федеральному собранию

По данным на 13:22 по московскому времени, стоимость американской валюты составляла 76,55 рубля, подешевев на 25 копеек. Курс евро при этом снизился на 54 копейки  — до 91,87 рубля.

Во время своего выступления Владимир Путин, комментируя международные отношения, предостерег все страны от пересечения "красных линий" в отношениях с Россией. По его словам, у страны хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры.

"Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели", — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять, собираясь вокруг нее, "как вокруг Шерхана, собираются всякие гиены". Президент также отметил, что если другие страны не хотят вести диалог и выбирают высокомерный тон, то "Россия найдет способ защитить свои интересы".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.04.2021 18:51
Пионер

По данным на 13:22 по московскому времени, стоимость американской валюты составляла 76,55 рубля, подешевев на 25 копеек

Не прорыв, а ПРОРЫВИЩЕЕЕЕЕ

76,61 уже. Дедушка старенький - на долго не хватает

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