Количество природных пожаров растёт в Алтайском крае

Число природных пожаров на территории Алтайского края продолжает расти. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.
"Факторы, приводящие к такой ситуации, очевидны: первое настоящее тепло, сухая погода, массовые выезды граждан на дачи для весенней уборки и "на природу", неосторожное обращение с огнём (а иногда – хулиганство, умышленный поджог травы)", – отметили в ведомстве.
По данным МЧС, только за половину воскресенья, 25 апреля, в регионе ликвидировано 64 пожара, из них в 11 случаях горел мусор, в 44 – прошлогодняя трава.
"Однако любые меры бесполезны, если мы не будем соблюдать правила пожарной безопасности", – подытожили в МЧС.
Ранее сообщалось о том, что в историческом центре Бийска произошёл крупный пожар. В ночь на 25 апреля загорелся торговый дом купца Хакина.
Комментарии
Фермеры поджигают траву, а штрафуют садоводов.
Щас на путинских майских каникулах все массово в лес и на дачи попрутся, и заполыхает по всей стране.
Майские праздники всегда были. А то что народу дали возможность сады огороды привести в порядок это круто.