В Барнауле посетителей "Макдоналдса" эвакуировали из-за угрозы пожара

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали об эвакуации людей из "Макдоналдса" в ТЦ "Лето". Посетителей из ресторана вывели на улицу.
"Из "Макдональдса" в ТЦ "Лето" эвакуировали всех посетителей, пожарная тревога. На кухне задымление, сотрудники выводят людей из зала", – сообщил подписчик паблика.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
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Предположительно, сработала автоматическая сигнализация. Горения не обнаружено.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 25 апреля в историческом центре Бийска произошёл серьёзный пожар. Сгорело здание 1900 года постройки – торговый дом купца Хакина. Жители города предполагают, что в здании могли ночевать бомжи или кто-то специально совершил поджог.
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