Минпросвещения проверит учебники истории после критики со стороны Путина

Минпросвещения проверит содержание школьных учебников истории, сообщает ТАСС. Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов.
"Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", – заявил он.
Президент России Владимир Путин обратил внимание на учебники истории, когда выступал с посланием Федеральному Собранию 21 апреля. Глава государства сказал, что иногда с удивлением читает школьные учебники, в которых нет сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Например, о Сталинградской битве. Путин задался вопросом о том, кто пишет такие учебники и допускает их.
Ранее президент в своём послании Федеральному Собранию представил несколько новых направлений поддержки разных категорий населения. В частности, они касаются молодых семей, беременных женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации, студентов.
Комментарии
"The show must go on "
О пенсионерах не было сказано ни слова:отработанный материал.
Учебники Евгения Юрьевича Спицына в школы!
Как много слов красивых,как много обещаний сказано за последние 20 лет.
А воз и ныне там. Страна в тупике.Нас обогнали третьи страны, наши зарплаты по 200-300 долларов ниже дотаций аборигенов Австралии. Капитализм и буржуи делают своё дело. Народ в бесчеловечной,наглой эксплуатации.