В Барнауле влюбленная парочка занялась сексом на лавочке у подъезда

Очевидцы рассказали Telegram-каналу "Вкурсе 22 | Барнаул" о том, что на Потоке заметили парочку, которая занималась любовью прямо на лавочке у подъезда. Впрочем, жителей ближайших домов это, скорее, повеселило, чем смутило.
Один из барнаульцев снял всё на видео и выложил в соцсети.По кадрам не удается установить, в каком именно дворе произошёл инцидент с влюблёнными голубками.
Напомним, ранее очевидцы рассказали, что нарушители режима самоизоляции были замечены за сношением на улице Приречной. Пара занималась сексом на глазах у прохожих. То, что вокруг находились люди, барнаульцев не остановило. Полиция организовала проверку.
Комментарии
Главное презиками пользоваться, чтобы ковид не схватить.
Это не влюбленная парочка, это ДЕГРАДАНТЫ.
Ну негде больше пошпрехаться, бывает. Кто ни хочет большой но чистой любви.
26.04.2021 09:18
- гость -
Пошпрехаться - это поговорить (от немецкого слова шпрехен).
Пошпехаться - это синоним того самого о чем вы и хотели сказать)
Это началось из сериала Реальные пацаны.
А кто еще какие синонимы знает?
Впердолить
Шпили Вилли
Очень досадно, что журналисты не смогли идентифицировать двор. Без этих сведений новость не полноценная