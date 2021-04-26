Врач развеял популярное заблуждение о вреде яиц

Содержащийся в яйцах холестерин не так вреден для организма человека и не способствует развитию атеросклероза, как считалось ранее. Напротив, этот продукт очень полезен и содержит множество питательных веществ, заявил диетолог Михаил Гинзбург в беседе со "Звездой".
"Появились данные, что пищевой холестерин практически не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови... Холестерин – это, скорее, хороший компонент пищи", – пояснил диетолог.
По его словам, холестерин активно используется организмом для синтеза желчных кислот, ряда гормонов и синтеза витамина D. Гинзбург также отметил, что яйца считаются повседневной пищей и их можно смело есть пять раз в неделю без опасений за своё здоровье.
Ранее врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала о том, как получить максимальную пользу от апельсина. По её словам, для этого нужно не разрезать его на кусочки или выжимать из плода сок, а съедать целиком вместе с кожурой.
Комментарии