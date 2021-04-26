Виктор Томенко поручил проработать вопросы по получению инфраструктурных кредитов

Губернатор Виктор Томенко поручил краевым органам власти проработать вместе с федеральными министерствами ряд вопросов, которые необходимо учесть для получения инфраструктурных кредитов. Об этом сообщили в региональном правительстве.
"Алтайский край имеет преимущества для получения такого вида поддержки из федерального бюджета. У региона нет долгов перед коммерческими банками, а задолженность перед бюджетом минимальная – меньше 2 млрд рублей, и она реструктурирована до 2027 года", – сказано в сообщении.
Напомним, что о выделении регионам инфраструктурных кредитов рассказал Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. На эти цели выделили 500 млрд рублей.
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