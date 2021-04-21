Послание Владимира Путина Федеральному собранию в 2021 году: главное

Президент России Владимир Путин 21 апреля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства провел за трибуной рекордные 1 час и 18 минут. Как и прогнозировали эксперты, Путин решил выдать самым слабозащищенным немного денег. Например, неполным семьям, а также разовые выплаты на школьников. Кроме того, в послании прозвучали темы пандемии, президент рассказал об отношениях с Западом, а еще — пообещал дать денег на науку и культуру. Amic.ru собрал самое важное из выступления главы государства.

Социальные выплаты

Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на всех школьников (включая будущих первоклассников). Ориентировочно, это сделают в августе, перед началом учебного года.

Также президент заявил о необходимости оплачивать больничный родителям дошкольников в размере 100% от зарплаты, вне зависимости от трудового стажа. "Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. Получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Эта тема обсуждалась на площадке Госсовета. Все законодательные решения нужно представить в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивались в размере 100 %от заработка", — подчеркнул глава государства.

Были введены и несколько новых выплат, среди них — выплаты беременным, испытывающим финансовые сложности. "Надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и испытывают материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку государства, чтобы она сохранила ребенка. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере по среднем по стране 6350 рублей".

Отдельно Путин обратил внимание на неполные семьи. По его словам, они нуждаются в дополнительной материальной поддержке. "Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка, и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены. С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена ежемесячная выплата — 5600 рублей в среднем по стране".

Медицина

Президент заявил, что с 1 июня в полном объеме нужно восстановить диспансеризацию. Также он попросил правительство принять дополнительные меры, связанные с борьбой с сердечно-сосудистыми и злокачественными болезнями.

Кроме того Путин призвал россиян поставить прививку от коронавируса. "Вакцинация должна быть доступна повсеместно. Это позволит к осени сформировать коллективный иммунитет". Несмотря на высокую смертность из-за пандемии, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна составить 78 лет. "Стратегических целей на этом направлении мы менять не будем. Это сложнейшая задача, тем более что коронавирус еще не побежден окончательно", — отметил глава государства.

Туризм

Владимир Путин предложил правительству как минимум до конца года продлить программу туристического кэшбека — возврата 20% затрат на поездки по России. А при поездках детей в летний лагерь возвращать до половины стоимости путевки.

Кроме того, Путин заявил о том, что инфраструктурные кредиты позволят развивать туризм на Алтае и в Шерегеше. Президент отметил, что здесь запустят пилотные проекты — предоставят льготные кредиты на строительство гостиниц и развитие инфраструктуры, под ставку 3-4% на 15 лет.

Развитие получит "Золотое кольцо" России как туристический кластер. Также президент поставил задачу создать электронную визу для привлечения иностранных туристов.

Магистраль Москва-Казань будет продлена до Екатеринбурга, ее строительство должно быть завершено до 2024 года. Выделить деньги из ФНБ на строительство опорных магистралей: "Нужно форсировать строительство автомагистрали Москва — Казань, и более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за 3 года".

Образование и наука

Путин заявил, что в предстоящие два года в вузах будут открыты 45 тысяч бюджетных мест. "Не менее 70 % из них отдадим в регионы, где нужны выпускники. Не менее 100 вузов будут получат гранты от 100 млн рублей и выше на открытие технопарков, обновление бюджетной базы и т.д. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы", — констатировал Путин.

В ближайшие три года он предложил направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры, библиотек и т.д.

Также до 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные исследования Россия направит 1,6 трлн рублей. "У нас должен быть надежный щит в сфере санитарной, биологической безопасности. Мы должны иметь полный спектр возможностей производства вакцин. В случае появления опасной инфекции Россия должна быть готова в течение четырех дней создать эффективные тестовые системы, и в самые краткие сроки — собственную вакцину. Эти задачи должны быть решены к 2030 году", — объяснил президент.

Рынок труда

Большое внимание в послании было уделено экономике. "Совсем избежать сокращений [в прошлом году] было невозможно. Для поддержки создания новых рабочих мест государство будет стимулировать бизнес. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в налоговой сфере", — уведомил Путин.

Также президент пообещал еще одну налоговую реформу, для справедливого распределения сверхприбыли: "Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Посмотрим, как эта прибыль будет использована, и по итогам будем принимать решения по донастройке налогового законодательства. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает — будем поощрять тех, кто вкладывает".

Долги регионов

Ожидаемой для губернаторов стала тема задолженности региональных бюджетов. Путин предложил несколько мер, чтобы исправить ситуацию.

"Надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю — весь объем коммерческой задолженности регионов, превышающий 25 % его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер по борьбе с эпидемией. Срок погашения таких кредитов истекает через 2 месяца, 1 июля. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года", — сообщил президент. Также Владимир Путин рассказал, что до 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 млрд рублей.

Выборы

Тему выборов в парламент президент обозначил максимально коротко: "В преддверии выборов в Госдуму рассчитываю, что настрой на конкурентную политическую борьбу и настрой, который объединяет нас вокруг общих задач, будет сохраняться".

Экология

На фоне громких экологических аварий прошлого года Путин сообщил, что должна жестче контролироваться ответственность собственников предприятий: "Получил прибыль — убери за собой". "Предлагаю также окрасить экологические платежи, идущие в бюджет и целевым образом направлять их на ликвидацию накопленного вреда", — добавил президент.

Газификация

Путин попросил правительство "разработать четкий план газификации, поддержать инициативу "Единой России": за подводку газа непосредственно к границам домохозяйств люди платить не должны".

Внешняя политика

В самом конце президент осветил проблему отношений с Западом, заметно обострившихся последнее время. По словам Путина, у России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. "Цеплять Россию — новый вид спорта на Западе. Кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в высшей степени сдержанно, можно сказать скромно. Часто не отвечаем не то что на недружественные акции, но даже на хамство".

По его словам, если кто-то будет применять высокомерный и эгоистичный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию. "В мире уже привыкли немотивированных санкций, попыток навязать свою волю другим. Но сейчас эта практика перерождается в нечто более опасное: вскрывшееся недавно планирование попытки госпереворота в Белоруссии и планы убийства президента", — напомнил о недавних событиях Путин.

"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но цепляют Россию то тут, то там. И так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают своему сюзерену. Мы не хотим сжигать мосты, но если кто-то хочет сжигать мосты, должен знать, что ответ России будет быстрым, асимметричным и жестким", — уведомил президент.

По его словам, у России хватит терпения, ответственности и здравого смысла. "Но надеюсь, никто не перейдёт красную черту. А где она будет проходить — это мы будем определять сами. Организаторы любых провокаций, укрощающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", — предостерег Путин.