Одна из самых известных женщин-политиков Сардана Авксентьева присоединилась к партии "Новые люди" для выдвижения в депутаты Госдумы. Бывший мэр Якутска станет советником руководителя "Новых людей" Алексея Нечаева по работе с регионами, сообщает "Коммерсант".
Авксентьева разделяет региональную повестку партии. Она согласна, что регионам необходимо дать больше полномочий, прежде всего, в экономическом плане. Именно разработкой программы региональной политики будет заниматься Авксентьева в партии.
Бывший мэр Якутска является одной из самых известных женщин-политиков России. Она возглавила администрацию города в 2018 году, победив на выборах представителя "Единой России" Александра Саввинова.
С первых дней на посту Авксентьева покорила местных жителей своей близостью к народу. Она отменила миллионную закупку на банкет для работников администрации, распродала парк дорогих внедорожников, вложив вырученные средства в муниципальные предприятия и социальное такси. Авксентьева инициировала продажу дорогостоящего здания мэрия в самом центре города, предложив взамен строительство более скромного офиса на окраине Якутска без многочисленных кабинетов.
"Народного мэра" ценят за открытость, честность и искренность. Политик является активным пользователем соцсетей, в которых она отвечает на вопросы подписчиков. Сардана Авксентьева стала известной благодаря своему аккаунту в "Инстаграме", а теперь завела телеграм-канал. Объединение с таким политическим лидером, пользующимся авторитетом у обычных людей, несомненный плюс для партии "Новые люди", считают эксперты.
Комментарии
Достойная женщина. Она трезво оценивает состояние "текущего момента" и не смотрит в рот вышесидящим начальникам. Работает исключительно в интересах избирателя. Вообще решать якутам и они, похоже, её ценят.
А мне кажется, что как мэр своего города она могла сделать гораздо больше...
Из мэров ушла из-за здоровья вроде как.
А на депутатство здоровья хватит? Или что это?
Из мэров ушла из-за здоровья вроде как.
Это официальная информация. На самом деле ее "ушли"..
На ее место определили послушного единороса
Она согласна, что регионам необходимо дать больше полномочий, прежде всего, в экономическом плане.
Это продолжение той бомбы которую заложил Ленин в нашей стране. Последствие развал страны на регионы. Только недалекие люди не понимают что народ будет истреблен если страна распадется. Не знаю как там с рождаемостью у якутов, но для русских это будет концом.