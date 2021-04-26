Мэрия Барнаула отдала ветхие дома в ведение районных администраций

Депутаты Барнаульской городской думы приняли изменения в документ о расселении жильцов из аварийных домов. Поправки разработали из-за протеста прокуратуры, сообщает "Толк".
Зампредседателя и главный инженер комитета ЖКХ Барнаула Денис Ращепкин рассказал телеканалу о том, что надзорное ведомство оспорило часть документа, в которой сказано, что жильцы аварийного дома, относящегося к объектам культурного наследия, должны быть расселены не позднее чем через три года с начала срока реконструкции.
Ращепкин также предложил передать районным администрациям ряд полномочий по работе с ветхим жильём, в том числе актуализацию сведений о семьях жильцов, доведение до собственников условий изъятия помещения, информирование о компенсациях, недопущение самовольного заселения, мониторинг состояния домов до момента сноса, организацию обследования в случае ухудшения состояния жилья.
За изменения проголосовал 31 депутат. Трое оказались против, ещё двое воздержались.
Напомним, что ранее в Барнауле решили снести аварийные дома по адресам ул. Фомина, 62, ул. Анатолия, 96, ул. Водопроводная, 74, ул. Хлебозаводская, 12. Торги пройдут 30 апреля, а снести их должны будут в течение 70 дней со дня подписания акта приёма-передачи объектов.
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