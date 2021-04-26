Диетолог рассказал, когда вода может навредить человеку

Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, какой водой лучше всего утолять жажду, чтобы не навредить здоровью. Его слова приводит сайт радио Sputnik.
В жаркую погоду рекомендуется пить минеральную воду, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс в организме. Но и отказываться от обычной питьевой воды тоже нельзя, поскольку минералка другим образом всасывается в кишечник.
"Не нужно полностью переходить на неё с целью утоления жажды. Её можно только добавлять к водному режиму и не стоит ей злоупотреблять", – предупредил врач.
Обложко также призвал не увлекаться лечебными минералками. По его словам, такую воду нужно пить дозированно и во избежание вред, только по назначению врача.
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