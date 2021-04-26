Россия включит США в список недружественных стран

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в список недружественных государств страны включат США. Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, нахождение той или иной страны в этом перечне подразумевает запрет брать на работу в дипмиссиях россиян. Однако список ещё составляется, окончательный вариант обнародуют после издания соответствующего распоряжения правительства.
Захарова отметила, что включение США в этот перечень связан с "абсолютно недружественными действиями" со стороны Вашингтона.
В середине апреля президент США Джо Байден ввёл новые санкции против России. В санкционный список попал российский госдолг, а также ряд физических лиц и компаний. Также американские власти объявили о намерении выслать 10 российских дипломатов.
Комментарии
Самаю себя надо включить. Никто так не вредил России, как нынешнее руководство. 0.6% рост экономики. Курам насмех. А США тут ни при чем.
Долго ещё эти клоуны будут Россию позорить?
запрет брать на работу в дипмиссиях россиян
Это неудобно для дипмиссий?
Весь мир уже давно под США. по сути нам не дружественен весь мир. Такое еще могло прокатывать в 19-20 веке. Но сейчас всё глобализовано и отгородится от всего мира не получится. Точнее можно, но тогда будет страшная стагнация, что как раз на руку нашему недружественному США
А США тут ни при чем
Нет в этом мире страны экономика которой не зависела бы от США
напугали танк голой Ж...
отгородится от всего мира не получится
В идеале требуется создать условия, чтобы США было выгодней сотрудничать с Россией, чем воевать. США с Китаем сотрудничает не потому, что любит генерального секретаря ЦК компартии Китая, а потому что воевать себе дороже. У коммунистов Китая получилось объяснить это США, значит это возможно