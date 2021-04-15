Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против Российской Федерации. Страна запретила своим компаниям приобретать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ, а также высылают 10 сотрудников дипломатической миссии России в Вашингтоне.

Также США сочли службу внешней разведки России ответственной за кибератаку на SolarWinds. Как сообщает ТАСС, Минфин США также ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы и США.

В частности, ограничения ввели против шести технологических компаний:

Технополис "ЭРА";

АО "Пасит";

ФГАНУ "Спецвузавтоматики";

ООО "Необит";

АО "Передовые системные технологии";

АО "Позитив Текнолоджиз".

Тем временем, фондовые рынки уже отреагировали на новости о новых санкциях. По данным Мосбиржи, курс доллара вырос на 1,62%, а курс евро – на 1,53%.