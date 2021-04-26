Россияне рассказали, какой доход необходим им для достойной жизни

Подавляющее большинство россиян считает месячный доход более 50 тысяч рублей достаточным для достойной жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие", проведённое среди тысячи респондентов из крупных городов страны.
Так, 38% опрошенных заявили, что для нормальной жизни им хватило бы от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. 28% хотели бы получать от 80 до 120 тысяч в месяц, 15% – от 120 до 200 тысяч, а 9% – более 200 тысяч. И только 11% россиян для этого хватило бы меньше 50 тысяч рублей в месяц.
При этом лишь 11% респондентов считают, что их работа обеспечивает им хороший доход, а три четверти соотечественников, напротив, утверждают, что денег им не хватает. Для решения этой проблемы 70% опрошенных готовы подрабатывать, а 10% уже делают это.
Также каждый десятый признался, что не может взять подработку, поскольку слишком много сил уходит на основную работу. Ещё столько же заявили, что в этом не нуждаются.
Ранее эксперты подсчитали, потери работодателей из-за безделья сотрудников. Выяснилось, что сумма потерь зависит от профессии подчинённого.
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