75% барнаульцев довольны своим городом

Барнаул занял 12-е место из 36 городов России по уровню комфортности жизни. Об этом сказано в результатах исследования, которое провёл портал SuperJob.
Специалисты опросили 1000 барнаульцев. Среди критериев, по которым определялся уровень комфортности, выделяли безопасность, обеспеченность школами и детскими садами, общественный транспорт, медицина, театры, кафе, развитие парков, доброжелательность горожан, доступность хорошей работы, товаров и услуг, жилья и другое.
75% опрошенных барнаульцев оказались довольны своим городом. По мнению 38% респондентов, лучше всего в Барнауле развита сфера общепита (38%), на втором месте оказалась доступность товаров и услуг (31%), а на третьем – парки (27%).
Хуже всего обстоят дела со взаимопомощью, экологией, высокооплачиваемой работой, безопасностью и доступностью хороших врачей.
Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 31-е место в рейтинге российских регионов по динамике рынка труда. В регионе за три года число работающих жителей снизилось на 20,7 тыс. человек (-2%).
Комментарии
Интересно, это всё правда или фуфло?
1000 жителей из них 75% довольны, в Барнауле 632 тысячи жителей. Это кто депутаты и чиновники довольны?