Уголовное дело из-за нападений бродячих собак на людей возбудили в Алтайском крае

Прокуратура Алтайского края добилась возбуждения уголовного дела из-за нападения бездомных собак на прохожих в Рубцовске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Информация по фактам причинения вреда гражданам, в том числе несовершеннолетним, бездомными собаками на территории города Рубцовска направлена в Следственный отдел по г. Рубцовск СУ СК России по Алтайскому краю для дачи оценки действиям должностных лиц органов местного самоуправления города Рубцовска в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье "Халатность", – говорится в сообщении.
Кроме того, в рубцовском горсуде рассматривают административное исковое заявление прокурора о признании незаконным бездействие сотрудников мэрии, выразившееся в непринятии мер по отлову бездомных животных.
Отметим, что за неделю в Рубцовске от собак пострадали три человека, двое из которых – дети. Об одном из случаев рассказала жительница города – инцидент произошёл в парке им. Кирова. Незадолго до этого в этом же парке собаки напали на пятилетнего мальчика.
Комментарии
Незадолго до этого в этом же парке собаки напали на пятилетнего мальчика.
И тут должностные лица виноваты, что 5-летний ребенок играл рядом с бездомными собаками без должного присмотра родителей?! Дурдом какой то, родили и смотрите за ними должностные лица.
Уголовные дела это конечно хорошо,
А с бродячими собаками кто-нибудь бороться будет?
-гость- 14:12
Не несите чушь! В том случае мальчик гулял в парке с мамой! И именно благодаря ее реакции удалось избежать серьезных последствий.
С чем согласна, так это с тем, что органы гос.власти и правоохранительные органы в случаях с собаками, учитывая более чем нерабочее законодательство в данной сфере, занимаются только перекладыванием вины от одной структуры в другую. Пока не вернут нормы, позволяющие умерщвлять бездомных животных, эти нападения и трагедии не прекратятся НИКОГДА.