СК завёл дело после нападения стаи собак на ребёнка в Рубцовске

Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения собак на маленького ребёнка в Рубцовске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По предварительным данным ведомства, днём 19 апреля стая дворняг напала на пятилетнего мальчика и покусала его, когда тот гулял со своей мамой в парке "Прометей". Ребёнка госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы профилактических мероприятий по нахождению бездомных животных на улицах города. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что произошедшим также заинтересовалась прокуратура.
Комментарии
Мама побоялась заступиться за ребёнка: если она сделает собаченькам больно, её посадят за жестокое обращение с животными.
Откуда вы такие беретесь - уроды моральные, не зная обстоятельств порочите незнакомую женщину!
Стая собак не даёт жизеи на. Малахова 177а, ни кому до этого дела нет.Около 30 псов живут много лет стаей там.Ждут люди ответсвенные ьрагедии.Пока не загрызут человека.
21.04.2021 09:54
- гость -
Откуда вы такие беретесь - уроды моральные, не зная обстоятельств порочите незнакомую женщину!
Когда на мою собаку нападает другая, я успеваю за нее заступиться. С мамой точно что то не так.
21.04.2021 10:10
acdc
Сначала идёте в магазин за вкусняшками,потом в аптеку за успокоительным. Можно наоборот.