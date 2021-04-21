СК завёл дело после нападения стаи собак на ребёнка в Рубцовске

Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения собак на маленького ребёнка в Рубцовске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным ведомства, днём 19 апреля стая дворняг напала на пятилетнего мальчика и покусала его, когда тот гулял со своей мамой в парке "Прометей". Ребёнка госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы профилактических мероприятий по нахождению бездомных животных на улицах города. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что произошедшим также заинтересовалась прокуратура.