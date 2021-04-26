Алтайский край оказался в нижней части рейтинга регионов по качеству жизни

Алтайский край занял 70-е место из 85-ти в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения. При этом соседняя Республика Алтай и вовсе расположилась на 83-й позиции, уступив лишь Тыве и Карачаево-Черкесии, пишет РБК.
Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область. В Сибири первенство удерживает Красноярский край (25-е место), а также Новосибирская (41-е место) и Иркутская (45-е место) области.
Индекс учитывал качество жизни в регионах на основе оценки благосостояния жителей и окружающей обстановки. Всего во внимание бралось десять показателей: оборот розничной торговли, доступность жилья, просроченная задолженность по кредитам, индекс "белых доходов", депозиты, основные фонды соцсферы, обеспеченность жильём, педсоставом и медиками, а также климатическая зона.
Ранее сообщалось, что Алтайский край вошёл в список наиболее "отчаявшихся" регионов России.
Комментарии
70-е место это совсем ниочем, надо брать новые вершины! 95 место из 85 или еще круче - на 146% хуже худшего!