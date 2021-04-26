В Барнауле мужчины своими рукам заделали ямы на дорогах

В Барнауле водители своими руками заделали ямы на семи участках городских дорог. Латают асфальт добровольцы по вечерам.
Глубокие ямы отремонтировали на улицах Советской Армии, Антона Петрова, Попова – Павловский тракт, Петра Сухова, съезде с кольца Павловский тракт – Малахова, Взлётной, Энтузиастов. Горожане писали, что местами глубина дорожных ям достигала 16 сантиметров.
В сообществе Barnaul22 рассказали, что примеру жителей краевой столицы уже начали следовать в Новосибирске и других городах Сибири.
В комментариях под постом подписчики опасаются, что активистов накажут за их инициативу, а самодельные заплатки просто разберут.
Ранее сообщалось, что барнаульцы самостоятельно заделали глубокую яму на одном из оживлённых перекрёстков города. Работы провели на повороте с улицы Попова на Павловский тракт.
Комментарии
Ну это дешевле, чем ремонт автомобиля после попадания в такую дырку
Франк площадями ремонтирует.