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В Барнауле мужчины своими рукам заделали ямы на дорогах

, ИА "Амител"
Их примеру последовали в других сибирских городах

В Барнауле водители своими руками заделали ямы на семи участках городских дорог. Латают асфальт добровольцы по вечерам.

Глубокие ямы отремонтировали на улицах Советской Армии, Антона Петрова, Попова – Павловский тракт, Петра Сухова, съезде с кольца Павловский тракт – Малахова, Взлётной, Энтузиастов. Горожане писали, что местами глубина дорожных ям достигала 16 сантиметров. 

В сообществе Barnaul22 рассказали, что примеру жителей краевой столицы уже начали следовать в Новосибирске и других городах Сибири. 

В комментариях под постом подписчики опасаются, что активистов накажут за их инициативу, а самодельные заплатки просто разберут. 

Ранее сообщалось, что барнаульцы самостоятельно заделали глубокую яму на одном из оживлённых перекрёстков города. Работы провели на повороте с улицы Попова на Павловский тракт. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.04.2021 21:17
Виктор

Ну это дешевле, чем ремонт автомобиля после попадания в такую дырку

26.04.2021 21:27
- гость -

Франк площадями ремонтирует.

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