Жительница Заринска убила мужа за то, что он постоянно её избивал

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летней жительницы города Заринска. Её обвиняют в убийстве.
По данным следствия, инцидент произошёл в феврале 2021 года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужу множество ударов деревянным бруском, металлическим совком и кочергой. От полученных травм он скончался.
В ходе предварительного следствия женщина признала свою вину и рассказала, что на убийство она решилась из-за того, что муж постоянно её избивал.
"Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора города Заринска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что 39-летнюю жительницу Славгорода обвиняют в убийстве своего сожителя. По данным следствия, причиной стало её общение с бывшим мужем.
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