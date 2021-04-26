В Барнауле ремонтируют дорогу на площади Победы

Бригада МБУ "Автодорстрой" продолжает ремонт на площади Победы. Здесь приступили к асфальтированию поврежденных участков дорожного полотна горячим асфальтобетоном, сообщает пресс-служба мэрии.
Всего на данном участке отремонтируют 355 квадратных метров дорожного полотна.
Ранее дорожники заасфальтировали участок проспекта Ленина в границах улицы Димитрова и площади Октября. Здесь площадь ремонта составила 192 квадратных метра.
На помним, что по муниципальному заданию в 2021 году в Барнауле запланирован текущий ремонт 68,3 тысячи кв.м дорог на общую сумму 67,554 млн рублей. За эту сумму рабочие не только уложат асфальт, но и отреставрируют тротуары.
Комментарии