Текущий ремонт дорог начали в Барнауле

С 24 апреля две бригады дорожников начали подготовку к ремонту на двух участках в Барнауле. Фрезерование асфальта ведётся на проспекте Ленина в границах улицы Димитрова и площади Октября, а также на площади Победы.
По муниципальному заданию в 2021 году в Барнауле запланирован текущий ремонт 68,3 тысячи кв.м дорог на общую сумму 67,554 млн рублей.
Помимо проезжих частей, в этот объём входит ремонт 18,5 тысячи кв.м тротуаров, заливка 20 тысяч метров температурных трещин и ремонт струйно-инъекционным методом 5,4 тыс. кв.м дорог.
Дорожники просят водителей быть внимательными и осторожными на участках ремонта, пишет пресс-служба мэрии.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на пять дней ограничат проезд по участку шоссе Ленточный Бор. Дорожники организовали поочередный проезд по одной полосе.
Комментарии
А что, так можно было дорожные знаки выставлять? Ремонтировать также будут?
Так он же в марте уже начинался? Перед Мишустиным. Или снова начался?