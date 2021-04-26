Вторник, 27 Апрель, 00:20

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,77
€ 90,45
13°


4771372 +8803
Обь
413см -38

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Путин подписал указ о призыве "запасников" на военные сборы

, ИА "Амител"
Документ вступил в силу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации 26 апреля.

"Призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах РФ и органах Федеральной службы безопасности", – сказано в документе.

Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан и проведением военных сборов. 

Напомним, что 1 апреля в России начался призыв на срочную военную службу, который продлится до 15 июля.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
23:45
Такой день. Падение в рейтинге уровня жизни и перформанс в Мизюлинской роще 0
23:11
Путин подписал указ о призыве "запасников" на военные сборы 0
22:43
С алтайского сельхозпредприятия похитили запчасти на 200 тысяч рублей 0
22:09
Голикова заявила, что организации должны сами принять решение о продлении выходных 0
21:38
Трое бийчан срезали с железнодорожных путей почти девять тонн рельсов 0
21:10
Барнаульские водители своими рукам заделали ямы на дорогах 2
20:41
Жительница Заринска убила мужа за то, что он постоянно её избивал 0
20:08
В Барнауле ремонтируют дорогу на площади Победы 0
19:42
Путин не будет отдыхать на майские праздники 3
19:06
Онлайн-конкурс "Мои Госуслуги" проводят в Алтайском крае 0
18:38
Сельский блокбастер. Алтайские рецидивисты угнали машину и устроили себе приключение 0
18:10
Россияне рассказали, какой доход необходим им для достойной жизни 0
17:54
Сотрудники алтайского детсада массово уволились из-за оскорблений со стороны начальства 1
17:41
Четверть миллиарда рублей выделили на стимулирование деятельности муниципалитетов на Алтае 1
17:29
Барнаульцев бесплатно довезут до храмов в пасхальную ночь 1
17:17
В России могут ограничить экспорт бензина 2
17:05
Алтайский край оказался в нижней части рейтинга регионов по качеству жизни 3
16:53
В России выявили 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 0
16:40
Как работают поликлиники, МФЦ, почта, банки и другие службы в Алтайском крае с 4 по 8 мая? 9
16:26
Новое производство газобетона запустили в Барнауле на заводе "Стройберг" 6
16:16
Два человека погибли из-за опрокидывания автомобиля в реку на Алтае 0
16:05
"Меня скоро убьют". Активисты развесили плакаты на деревьях в Мизюлинской роще в Барнауле 5
15:54
Барнаулец украл у знакомой 100 долларов и обменял их на две тысячи рублей 5
15:42
Диетолог рассказал, когда вода может навредить человеку 0
15:30
Стоимость отдыха на Алтае взлетела из-за длинных майских каникул 7
15:19
Алтайские больницы будут работать на длинных майских праздниках в обычном режиме 12
15:06
75% барнаульцев довольны своим городом 18
14:55
Уголовное дело возбудили в отношении актёра Александра Паля из-за избиения хоккеиста ЦСКА 0
14:44
Алтайский депутат Владислав Вакаев пойдёт на выборы от партии "Новые люди" 4
14:31
Территория улыбок: парк "Солнечный ветер" приглашает посетителей на праздничное открытие 3
14:17
Россия включит США в список недружественных стран 13
14:04
Уголовное дело из-за нападений бродячих собак на людей возбудили в Алтайском крае 5
13:53
Когда в Алтайском крае установится по-летнему теплая погода? 0
13:41
Один новый случай COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
13:29
Люди, газ и экономика – "Единая Россия" назвала тезисы предвыборной программы 0
13:16
Эскизы плакатов ко Дню Победы разработали в Барнауле 3
13:03
Время кочевников. Какие фильмы победили на "Оскаре" и где их можно посмотреть? 2
12:54
Общественники предложили увеличить отпуск россиянам, которые отдыхают внутри страны 18
12:43
Австралийские фермеры просят Владимира Путина помочь им переехать на Алтай 19
12:30
Лишь четверть российских работодателей смотрят на образование соискателя 1
12:17
С энергетикой на ты: студенты АлтГТУ вышли в финал чемпионата CASE-IN 0
12:04
Страстная седмица: что нужно знать о последней неделе Великого поста? 6
11:55
Мероприятие, посвящённое 35-й годовщине аварии в Чернобыле, пройдёт в Барнауле 0
11:42
Мэрия Барнаула отдала ветхие дома в ведение районных администраций 1
11:28
Бывший народный мэр Якутска Сардана Авксентьева пополнила ряды "Новых людей" 5
11:15
Бесплатная доставка или товар в подарок. В чём выгода от промокодов и где их найти 0
11:05
Стали известны все обладатели премии "Оскар" 2021 года 0
10:53
Как оплатят отпускные и больничные из-за длинных каникул в мае? 5
10:41
Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 1
10:27
В Роспотребнадзоре рассказали, где лучше всего провести майские праздники 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.