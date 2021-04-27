Врач раскрыла смертельную опасность семечек

Жареные семена подсолнуха становятся источником канцерогенов, поэтому лучше употреблять их в сыром виде, заявила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова в беседе со "Звездой".
Однако есть в этом продукте и другая опасность – высокая калорийность. По словам специалиста, в 100 граммах этого продукта – 550 калорий, что равноценно плитке шоколада.
"Проблема в том, что как полноценная еда семечки не воспринимаются и способствуют набору лишнего веса", – пояснила Бочарова.
Таким образом, врач рекомендовала есть семена подсолнуха сырыми и до 30 граммов в день. Несмотря на все нюансы, в них много клетчатки, магния и витаминов A, B и E.
Ранее врач Михаил Гинзбург развеял популярное заблуждение о вреде яиц. По его словам, этот продукт считается повседневной пищей, который можно смело есть пять раз в неделю и не бояться холестерина.
Комментарии
Сейчас не жарят семечки, их сушат горячим воздухом, сырые они быстро портятся.