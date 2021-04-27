Грузовик сбил женщину на проспекте Красноармейском в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель грузовика Volvo с прицепом сбил пешехода на проспекте Красноармейском в Барнауле, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Авария произошла около 14:35 27 апреля рядом со зданием № 75. По информации правоохранителей, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил грузовой автомобиль под управлением 49-летнего мужчины.
Женщина получила телесные повреждения. Пострадавшую увезли на автомобиле скорой помощи в городскую больницу № 1.
На месте происшествия работает экипаж ГИБДД Барнаула. Полицейские выясняют причины и обстоятельства случившегося.
Комментарии
Такую маленькую машинку и не заметить.
Пешеходы, убеждайтесь что вас видят и пропускают!
Тормоза могут отказать, водителю может стать плохо, поэтому если даже вы правы на пешеходном переходе, форс-мажор всегда может случиться
Там грузовик что делал? Вроде нельзя им там