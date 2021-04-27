Вице-премьер Голикова предупредила о риске всплеска заболеваемости COVID-19

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России возможен на фоне роста сезонных заболеваний весной. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, апрель и май являются традиционными месяцами распространения инфекций и "в данном случае ковид не исключение".
По её словам, серьёзная вирусная нагрузка ожидается на юге страны, куда в ближайшее время приедет огромное число отдыхающих.
"Очень важно не допустить распространения новой коронавирусной инфекции выше тех цифр, которые сегодня есть", – цитирует "Интерфакс" слова Голиковой.
Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ситуация с коронавирусом на данный момент стабильна, достигнуто новое плато по заболеваемости.
Комментарии
так для этого всплеска специально выходные и устроили. если трц и общепит не закрыты, очень странно отправлять людей на выходные от ковида. очередная популистская подачка
Да в последнее время, вообще решения правительства нелогичны!