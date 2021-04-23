Роспотребнадзор сообщил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19

Ситуация с коронавирусом на данный момент стабильна, достигнуто новое плато по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Практически мы вышли на определённое плато в целом по стране", – цитирует её слова РИА Новости.
Она отметила, что осенне-зимний период роста заболеваемости завершился в январе, после чего было небольшое снижение показателей. В марте они падали каждую неделю на 10-13%, позже началась стабилизация.
Сейчас еженедельно в стране фиксируется 41,6 случая инфицирования на 100 тысяч человек. По словам Поповой, это достаточно невысокий показатель заболеваемости.
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