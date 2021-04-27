Жителей Алтайского края предупредили о грозах и сильном ветре

Дожди, грозы и мощные порывы ветра ожидаются в Алтайском крае днём 28 апреля и ночью 29 числа, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
В ведомстве отметили, что скорость ветра может достигать 22 метров в секунду, в связи с чем возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.
"Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, – предупредили спасатели. – Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов".
Эти же обстоятельства следует учитывать и при выборе места для парковки автомобиля. Кроме того, возможны обрывы линий электропередачи и связанные с этим отключения света.
Ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости.
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