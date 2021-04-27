Верховный суд РФ назвал причины для неуплаты алиментов

Верховный суд России утвердил список уважительных причин неуплаты алиментов. В него вошли болезни, призыв в армию, банковские ошибки, невыплата зарплаты и форс-мажоры.
Как сообщает РИА Новости, в суде пояснили, что уважительной причиной могут быть обстоятельства, при которых неуплата средств произошла независимо от воли того, кто обязан это делать, по вине других лиц либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
Отдельно Верховный суд указал, что сумму алиментов можно оспорить, однако несогласие с ней не является причиной для отказа в уплате. Также от уплаты не спасает и совместное проживание с получателем денег.
При неуплате алиментов осужденными суды должны разбираться в каждом конкретном случае и выяснять, не уклонялся ли заключенный от работы. ВС подчеркнул, что во всех случаях судам надо оценивать мотивы, материальное и семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты.
Комментарии