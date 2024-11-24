Тепло сердец в каждой открытке: коллекция ко Дню матери

Пусть эти открытки станут приятным дополнением к поздравлению

24 ноября 2024, 07:20, ИА Амител

Изображения сгенерировано нейросетью DALL-E

24 ноября мы будем отмечать один из самых трогательных праздников года – Дня матери – мы рады представить подборку открыток, созданных с любовью и вдохновением (и еще нейросетями). В коллекции представлены работы в разных стилях. Выберите ту, которая идеально дополнит ваши искренние слова благодарности.

Пусть эти открытки станут маленьким жестом, способным выразить самое главное: "Спасибо за жизнь, заботу и бесконечную любовь". Не забудьте поздравить свою маму и подарить им радость в этот день!

От себя добавим, что нейросети далеко не всегда верно рисуют изображения, и порой их фантазия алгоритмы создают причудливые вещи. Собрали бонусом неудачные, но весьма смешные иллюстрации ко Дню матери.

Неудачные открытки ко Дню матери от DALL-E